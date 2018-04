قادة العدوان الثلاثي: غارتنا الجماعية على سوريا كسرت مجاديف «الأسد»

المتوسط:

أصر دونالد ترامب وتيريزا ماي وإيمانويل ماكرون، على أن ضربتهم “كانت انتقامية وقوية وحققت هدفها ولم يعد الأسد قادرا على إنتاج السلاح الكيميائي”.

ويجزم الثلاثة، بأن غارتهم الجماعية على سوريا، قد كسّرت مجاديف دمشق التي لم تعد تقوى بعد اليوم على تركيب السلاح الكيميائي واستخدامه، وأنها إذا ما عاودت الكرّة “فسوف ينزلون بها أشد عقاب!”.

وكان ترامب قد توعد سوريا بضربها بصواريخ “جديدة وذكية” فيما كان معظمها من نوع “توماهوك” الهرمة التي تلقفتها صواريخ السوريين السوفيتية القديمة قبل وصولها لأهدافها وأسقطتها.

بينما قللت الصحافة الغربية من أهمية الخبر، رغم تهويل العواصم الثلاث لنجاعة عدوانها، وشككت في فعاليته.

أما روسيا، فقد أظهرت كالعادة براعتها في كيفية تحقيق أفضل النتائج بسبل محدودة جدا، أي أنها استطاعت وبلا أن تطلق ولو رشقة واحدة من “إس-400” أو “بانتسر”، وضع إطار فعال للعمل في سوريا، رغم تظاهر الغرب الاستعراضي بتجاهل هذا الإطار.

