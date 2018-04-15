شؤون الإعلام في الجامعة العربية: أمير قطر لن يشارك في قمة الرياض اليوم

عين ليبيا

كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام «حسام زكي» بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لن يشارك في القمة العربية المقررة اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح لقناة “cbc” المصرية، أكد زكي بأن التمثيل القطري سيكون على مستوى مندوبها الدائم في الجامعة.

أما بالنسبة للقضايا التي ستتم مناقشتها أضاف زكي في مقابلة أخرى، بأن القضية الفلسطينية ستكون محور المباحثات العربية وبخاصة بعد الموقف الأمريكي بنقل سفارتها إلى القدس.

مشيراً أن عدد المشاركين في القمة العربية الـ29 والتي بلغ عددهم 17 ملكاً ورئيساً، من أصل 22 دولة وهو مايعتبر تمثيلاً كبيراً لعدد الدول المشاركة.

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