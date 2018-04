المتوسط:

انطلقت اليوم الأحد في مدينة الظهران السعودية أعمال القمة العربية الـ29، وسلم الملك الأردني عبد الله الثاني، رئاسة القمة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وجاءت أولى تصريحات العاهل الأردني عبد الله الثاني، بتأكيده على على الحق الأبدي للفلسطينيين والعرب المسلمين في القدس، وأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى.

وبارك العاهل الأردني، للعراقيين بانتصارهم على تنظيم “داعش” الإرهابي، مضيفا أن قادة العرب قاموا بدعم جميع المبادرات السياسية لتسوية الأزمة السورية للحد من التصعيد في سوريا.

The post العاهل الأردني بالقمة العربية: دعم فلسطين قضيتنا الأولى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية