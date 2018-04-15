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اسعار الذهب والفضة و اسعار الصكوك فى السوق الليبى اليوم الاحد 15 ابريل 2018

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – وكالات :

 اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.65 دينار كاش – 7.20 دينار صك
دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.570 دينار ليبي
دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.530 دينار ليبي

 اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 203 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 236.8 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 270.6 دينار
جرام الذهب جديد عيار 18 = 301 دينار
جرام الذهب جديد 21 = 352 دينار
جرام الذهب مستعمل 18 = 226 دينار
كسر الفضة = 2.75 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر .


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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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