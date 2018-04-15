اسعار الذهب والفضة و اسعار الصكوك فى السوق الليبى اليوم الاحد 15 ابريل 2018

ايوان ليبيا – وكالات :

اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.65 دينار كاش – 7.20 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.570 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.530 دينار ليبي

اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 203 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 236.8 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 270.6 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 301 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 352 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 226 دينار

كسر الفضة = 2.75 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر .





يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا