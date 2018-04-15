اسعار الذهب والفضة و اسعار الصكوك فى السوق الليبى اليوم الاحد 15 ابريل 2018

ايوان ليبيا – وكالات :
اسعار الصكوك
بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.65 دينار كاش – 7.20 دينار صك
دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.570 دينار ليبي
دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.530 دينار ليبي
اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 203 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 236.8 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 270.6 دينار
جرام الذهب جديد عيار 18 = 301 دينار
جرام الذهب جديد 21 = 352 دينار
جرام الذهب مستعمل 18 = 226 دينار
كسر الفضة = 2.75 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر .
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