الرئيس التشيكي: الهجوم على سوريا عمل من أعمال رعاة البقر

انتقد الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا، فجر أمس، السبت، ووصفه بأنه "عمل من أعمال رعاة البقر (كاوبوي)".

وفي حوار إذاعي، أعرب زيمان، اليوم الأحد، عن قناعته المطلقة، بأن الهجوم المسلح على دولة ما يتطلب تفويضا من الأمم المتحدة.

ورأى زيمان، أن تصعيدا جديدا من شأنه أن يوقف عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ووفقا لتقديرات زيمان، الذي أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية في يناير الماضي، فإن الغرب زعزع استقرار الشرق الأوسط، أولا بغزوه للعراق، ثم بدعم المتمردين في ليبيا، وأخيرا في سوريا.

ورأى زيمان، أن الشخص الذكي يمكن أن يرتكب خطأ لكنه لا يكرره، وأضاف أن الشخص صاحب الذكاء المتوسط يرتكب الخطأ مرتين "وما عسى أن يقول المرء عن هؤلاء الذين ارتكبوا نفس الخطأ ثلاث مرات".

ويعتبر علماء السياسة، زيمان حليفا لروسيا.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا