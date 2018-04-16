لأول مرة عالميا.. التداول بالألماس على تقنية البلوك تشين متوافق مع أحكام الشريعة

فى الوقت الذى ازدادت فيه شعبية العملات الرقمية المشفرة المبنية على تقنية البلوك تشين على نحو كبير بين الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات، غير أن الكثير منهم ينظرون إليها كأداة من أدوات المضاربة وأنها لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبأنها معرضة لتقلبات عالية وغير مدعمة بأي منتج ذي قيمة وبالتالي فإن هناك فرصًا للخسارة بشكل جزئي أو كلي.

هذا أدى لبروز الحاجة لإيجاد بديل أكثر أمانًا ويتوافق مع أحكام الشريعة حيث أعلنت مجموعة "الكاسر"، عن طرح 3 أصول مشفرة معا لتداول الألماس على تقنية البلوك تشين وذلك في دولة الإمارات.

وقامت المجموعة بإطلاق منصة إلكترونية تعتبر الأولى من نوعها عالميا لتداول الأصول المشفّرة المدعمة بالألماس المعتمد عبر تقنية البلوك تشين، حيث تتميز الأصول المشفرة في المقابل بأنها غير متقلبة كما أنها مدعمة بالألماس والأحجار الكريمة الأخرى ولا يمكن استخدامها إلا لشراء المنتج الذي تم تحديده لها، وبناء على ذلك يعتبر الاستثمار في الأصول المشفرة آمناً، لأنه بإمكانك الحصول على السلعة التي تساوي قيمة استثماراتك في اليوم الأول.

وقال الدكتور أميت لاخنبال مدير المجموعة في مؤتمر صحفي في دبي، إن هذه المعاملة ليست كالعملات الرقمية التى راهن على خسارتها وقد تحقق الأمر بالفعل، وأنه يمكن استخدام تلك الأصول الرقمية المشفرة الثلاثة والفريدة من نوعها والمدعمة بألماس معتمد لشراء منتجات وسلع محدّدة.

حيث يمكن استعمال "الماس كوين" لشراء قطع ألماس معتمدة، بينما تستخدم "الفلاح كوين" لشراء العود والبخور والعطور الفاخرة. فيما يمكن شراء الأحجار الكريمة الثمينة المعتمدة بواسطة "العقيق كوين".

وقد تم تأسيس الأصول المشفرة الثلاثة وفقاً لتقنية البلوك تشين الواعدة، والتي تساعد في خلق بيئة شفافة وواضحة ذات مصداقية عالية لجميع المستخدمين وتتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وتعتبر هذا المشروع للمرة الأولى على الإطلاق، يتم فيه طرح ثلاثة أصول مشفرة مدعمة بالألماس الحقيقي المعتمد، حيث يعتبر الألماس من الأصول المثالية لكونها نادرة ومخزن تاريخي للقيمة، فضلاً عن صغر حجمها مما يجعل من السهل تخزينها ونقلها، وقد تم تصميم الأصول المشفرة الثلاث بشكل سلس لمعالجة مسألة الأمن.

وهذه هي المرة الأولى أيضاً التي ستتوفر فيها أصول مشفرة للشراء في مختلف أنحاء الإمارات، وسيتم تعميمها بجميع أنحاء العالم موزعة في الأسواق الرئيسية بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة وجميع البلدان الخليجية باستثناء قطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا