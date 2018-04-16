8 أطعمة تسبب الأرق والكوابيس.. ابتعدي عن الشيكولاته والكرفس

بعض الأطعمة عند تناولها في الساعات المتأخرة من المساء، تسبب لك الكثير من المشاكل والأرق والكوابيس، وعليكي الحرص على تناولها قبل النوم بساعات كافية، وتخصيص الأكلات الخفيفة في المساء.

من الحميات الغذائية السليمة، بعيدًا عن اتباع أنظمة الرجيم، الابتعاد عن المقليات والدهون والمشروبات الغازية في المساء، والاكتفاء بتناول الزبادي مع نوع واحد من الفاكهة، ونستعرض في هذا الموضوع الأطعمة التي يجب تجنب تناولها قبل النوم..

1- ابتعدي بقدر الإمكان، عن المشروبات التي تحتوي على كافيين ومنها القهوة والشاي، لإن هذه المشروبات تسبب الأرق لأنها تعمل على تحفيز المخ، ولذلك تتسبب في الكوابيس، اشربي ينسون أو كوب من الحليب، يساعدك على الاسترخاء.

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2-الأطعمة الحارة والمتبلة سبب أساسي في الأرق، لذلك ابتعدي عن الشطة وكافة الأطعمة الحار قبل النوم، لأنها تتسبب في ارتفاع في درجة حرارة الجسم، كما أنها تؤثر على نشاط المخ خلال النوم.

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3- ابتعدي عن مشروبات الكحول في المساء، فهي حقا تساهم في الاسترخاء، ولكن بعد زوالها، تسبب النوم القلق والأحلام السيئة ونوبات الهلع.

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4- احذري تناول الآيس كريم أو الشيكولاته قبل النوم، لأن تناول السكريات مع الدهون يمد الجسم بالطاقة، وذلك لا يتناسب في المساء حيث يكون فيه الجسد خاملاً ومتهيئاً للدخول في النوم، وتعمل السكريات على تحفيز نشاط الدماغ.

5- احرصي على عدم تناول الجبن، قبل الذهاب للنوم لإنها تحتوي على الأحماض الأمينية المتبلرة، كما عليكي الابتعاد عن تناول البصل والثوم قبل النوم، لأنه يؤدي إلى تهيج الأمعاء والمعدة، ويسبب العطش في المساء.

6- تخلصي من العادة السيئة، التي تتبعها أغلب الفتيات، بتناول الشيبسي خلال مشاهدة التلفزيون في الساعات المتأخرة من المساء، فهي لذيذة وتجعل الفيلم أكثر متعة.. لكنها تسبب لكي الأرق، لأن الشيبسي غني بالدهون والمواد الحافظة، وتحتاج وقت للهضم.

7- معروف أن الخضروات مفيدة للجسم بشكل عام، ولكن الأمر مختلف في الكرفس، فهو مفيد للصحة، ولكن يفضل عدم تناوله ليلاً، لأن الكرفس مدر للبول ما يعني أنه سيسبب لك الأرق، والدخول الحمام أكثر من مرة.

8- ابتعدي عن تناول الكربوهيدات والنشويات، الكربوهيدات تتحول إلى جلوكوز في الجسم، لذلك احرصي على الابتعاد عن المكرونة والخبز في المساء، لإنها تسبب اضطرابا في النوم ورؤية الأحلام المزعجة.

ليست الأطعمة فقط هي السبب في الكوابيس بالتأكيد، فالقلق والتوتر والتفكير في الأمور التي تشغلك من العوامل التي قد تسبب لنا الأحلام المزعجة، فاحرصي على الاسترخاء قبل النوم وعدم التفكير في الأمور المزعجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا