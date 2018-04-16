أطعمة غنية بالبوتاسيوم.. منها السبانخ تحافظ على أعصابك

عندما تفكر في أفضل مصادر البوتاسيوم، فمن المحتمل أن يأتي الموز في تفكيرك، وفي الواقع يصعب على معظم الناس التفكير في أي مصدر آخر للبوتاسيوم، وهو المعدن الأساسي الذي يعمل على المساعدة في التواصل بين الأعصاب والعضلات ويساعد على نقل المغذيات إلى الخلايا، وتوفر كل فاكهة متوسطة 422 مجم من المعدن، أو نحو 9٪ من الكمية اليومية الموصي بها البالغة 4.700 ميلليجرام، وهناك مجموعة متنوعة من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم التي عليك التركيز عليها بعد قراءتك لذلك الموضوع، ويُقدم موقع "Prevention" أبرزها.

1- البطاطا الحلوة

البطاط الحلوة المخبوزة متوسطة الحجم تحتوي على 542 مجم (12٪) من البوتاسيوم. كما أنها غنية أيضًا بفيتامين أ، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ، ويمكن تناولها مسلوقة أو مشوية، كما يمكن إضافة بعض النكهات لها مثل الكراميل والكريمة عند تحضيرها مهروسة.

2- البطاطس

تحتوي البطاطس المخبوزة متوسطة الحجم على 941 مجم (20٪) من البوتاسيوم، اترك البطاطس تبرد قبل أن تأكلها وستحصل على جرعة من النشا المقاوم للأمعاء أيضًا، كما يمكنك تحضير سلطة البطاطس المكعبات، أو البطاطس البيوريه.

3- صلصة الطماطم

صلصلة الطماطم هي عنصر أساسي لطهي الكثير من الأطعمة، كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، ومجموعة منخفضة من السكريات، لذا إذا كنت تتناول الطعام بالصلصلة، والمكرونات المختلفة إذن فأنت تحصل على الكميات المناسبة من البوتاسيوم.

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4- البطيخ

البطيخ المنعش هو فاكهة الصيف المحببة للكبار والصغار، وبما أن موسمه يقترب، عليك الاستفادة منه جيدًا وتناوله بانتظام، حيث إنه مصدر غني بالبوتاسيوم والليكوبين، وهو صبغة نباتية تحدث طبيعيًا وترتبط بخفض مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

5- السبانخ المجمدة والبنجر

أضف كوبًا واحدًا من السبانخ المجمدة إلى طبقك المقبل أو طبق المكرونة، وستحصل على 540 مجم من البوتاسيوم، كما أن كوبا من البنجر المقطّع يحتوي على 518 مجم (11٪) من البوتاسيوم.

6- فاصولياء بيضاء

قد تكون الفاصولياء البيضاء هي أفضل مصدر للبوتاسيوم في محل البقالة، فكوب واحد يحتوي على 1189 مجم، وهذه كمية كاملة تحتاجها يوميًا، كما يحتوي هذا الكوب الواحد أيضًا على 20 جرامًا من البروتين و13 جرامًا من الألياف.

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7- الزبادي

يحتوي الزبادي على 573 مجم (12٪) من البوتاسيوم لكل كوب، بالإضافة إلى ذلك فإنها تحتوي على ما يقرب من نصف احتياجاتك اليومية من الكالسيوم.

البوتاسيوم يحافظ على صحة العظام، وحمايتك من الإجهاد، بالإضافة إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على رطوبة الجلد، لذا عليك تناول الأغذية السابق ذكرها باستمرار حتى تحصلي على احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا