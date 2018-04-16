سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي بسباعية في شباك موناكو

كتب: علي الزيني

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة السابعة في تاريخه، بعد أن اكتسح نظيره فريق موناكو حامل اللقب، بسبعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الفرنسي.

بدأ الفريق الباريس في البحث عن هدف التقدم منذ انطلاق صافرة بداية اللقاء، ونحج جيوفاني لو سيلسو في إحراز الهدف الأول لفريق العاصمة، وأضاف إيسون كافاني الهدف الثاني من رأسية، ليصبح كافاني الهداف التاريخي للفريق الباريسي في بطولة الدوري برصيد 113 هدفًا متساويا مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وبطريقة رائعة عزز أنخيل دي ماريا تقدم باريس بهدف ثالث في الدقيقة 20، بعد أن استلم تمريرة كافاني لينفرد من منتصف الملعب، ويضع الكرة من فوق حارس موناكو (لوب)، وفي الدقيقة 27 سجل جيوفاني لو سيسلو الهدف الرابع لأصحاب الأرض، بعد أن استقبل عرضية باستور ووضع الكرة في الشباك، وفي الدقيقة 38 أدرك روني لوبيز هدفا شرفي للضيوف.

وفي الدقيقة 58 سجل دي ماريا الهدف الخامس، لينهار فريق موناكو، وتكفل فالكاو دور المهاجم للفريق الباريسي، وسجل الهدف السادس بالخا في مرماه، وفي الدقيقة 86، اختتم دراكسلر سباعية باريس بعد أن سدد كرة قوية سكنت شباك موناكو.

وأصبح فريق باريس سان جيرمان أول فريق يسجل 100 هدف، في البطولات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم، ويحل ثانيا فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حقق لقب الدوري اليوم الأحد، بتسجيله 93 هدفًا.

بهذه النتيجة رفع فريق باريس رصيده إلى 87 في صدارة جدول الترتيب، ويتوج باللقب للمرة السابعة في تاريخه، بينما تجمد رصيد موناكو عند 80 نقطة في المركز الثاني.

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