3 عوامل قادت مانشستر سيتي للتتويح بالبريميرليج

كتب- محمود السيد

توج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2017 – 2018، مستفيدًا من هزيمة وصيفه وجاره مانشستر يونايتد، اليوم، من ويست بروميتش ألبيون بهدف نظيف ضمن منافسات البريمير ليج التي أقيمت بملعب "أولد ترافورد".

وتصدر مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي منذ الأسابيع الأولى بفضل المستوى العالي لرجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي حصده لقب الثاني مع السيتي بعد كأس الرابطة الإنجليزية.. ويستعرض "التحرير" في التقرير التالي أسباب تتويج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج.

استقرار

يتمتع فريق مانشستر سيتي باستقرار فني تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، الذي يشرف على الفريق منذ قدومه في صيف 2016، الذي يملك فلسفة واضحة وأسلوبًا رائعًا في كرة القدم بالاستحواذ على الكرة وتقديم كرة قدم هجومية، التي فشل في تحقيقها في الموسم الماضي في أول مواسمه في البريمير ليج قبل أن ينجح بذلك بعد الصفقات القوية هذا الموسم بضم كايل ووكر وبنجامين ميندي وإيميريك لابورت وبرناردو سيلفا.

والاستقرار الذي سيطر على مانشستر سيتي في عهد بيب جوارديولا بفضل وسائل الراحة، التي توفرها إدارة النادي بقيادة الإماراتي منصور بن زايد، جعل الفريق يسيطر على البريميرليج دون معاناة بالاستمرار على رأس الدوري لمدة 240 يومًا، في ظل المشاكل التي تضرب المنافسين مثل مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام وتشيلسي، الذين لم يقدموا نفس المستوى العالي والرائع من رجال المدرب بيب جوارديولا.

ويقدم مانشستر سيتي الكرة الأجمل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لأن تشكيلة الفريق هي الأقوى والأعمق في فرق البريمير ليج بامتلاك بيب جوارديولا عدة خيارات في كل مركز حال غياب أحد النجوم يعوضه الآخر دون مشاكل غير المتاح في منافسيه، الذين يعانون في غياب نجم واحد مثل توتنهام في غياب هاري كين ومانشستر يونايتد حال افتقاده نيمانيا ماتيتش أو تشيلسي لهازارد.

ثبات المستوى ونجاح التدوير

استمرارية الأداء القوي من مانشستر سيتي في الموسم الجاري وعدم تراجعه في الأوقات الحرجة وحصد النقاط المهمة في الموسم الجاري قادته للقب البريميرليج دون مشاكل تذكر.

وبجانب الاستمرارية، جوارديولا صاحب فضل كبير في مشوار السيتي هذا الموسم بسياسة التدوير الناجحة، التي اتبعها خلال حصد الفريق للقب البريميرليج والاعتماد على كل العناصر الموجودة في الفريق.

أرقام مذهلة

مانشستر سيتي هو رابع فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق الفوز على فرق أرسنال وتشيلسي وتوتنهام في موسم واحد في البريميرليج بعد كوفنتري موسم 1993- 1994 وتشارلتون 2001-2002 وبلاكبيرن 2002-2003.

وتغلب مانشستر سيتي على أصعب الفرق في الموسم الجاري مثل تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام وليفربول، ولم يستطع أحد الوقوف أمام قطاره السريع، الذي يقوده بيب جوارديولا المتوج بلقبه السابع في بطولة الدوري، وهو أول إسباني يحقق لقب البريمير ليج.

وحقق مانشستر سيتي 28 فوزًا في 33 مباراة هذا الموسم كأعلى انتصارات لأي فريق في البريمير ليج، وسجل 93 هدفا، واستقبل 25 هدفًا كأقوى هجوم ودفاع في المسابقة الإنجليزية.

وفريق بيب جوارديولا تعرض لخسارة واحدة على ملعبه "الاتحاد" أمام مانشستر يونايتد، وخسارة خارج ملعبه أمام ليفربول كأقل فرق البريميرليج هزيمة حتى الآن في الموسم الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا