ريال مدريد يتغلب على مالاجا بهدفين لهدف

كتب- محمود السيد

فاز فريق ريال مدريد على مضيفه مالاجا بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإسباني، التي أقيمت اليوم.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ67 نقطة في المركز الثالث، مستفيدًا من خسارة فالنسيا، أمس ضد برشلونة "2 – 1"، بينما قبع مالاجا في مركزه الأخير برصيد 17 نقطة.

واستحوذ فريق مالاجا في بداية اللقاء الكرة، الذي دخل في معنويات عالية بمواجهة حامل لقب الليجا في الموسم، بينما الضيوف اعتمدوا على الهجمات المرتدة.

ودخل فريق ريال مدريد في المباراة تدريجيًا بالاستحواذ على الكرة، وتناقل الكرة بين أقدام لاعبيه بتوزيع اللعب على الجبهة اليمنى المتواجد فيها إيسكو وفاسكيز وكارفخال واليسرى بها ثيو هيرنانديز وماركو أسينسيو، تحت المهاجم الوحيد كريم بنزيما.

وتألق حارس مالاجا روبيرتو في رأسية الكرواتي ماتيو كوفاسيتش القادم من الوسط بالدقيقة 16 بعد عرضية رائعة من لوكاس فاسكيز. وأهدر فاسكيز فرصة سهلة لتسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 21، بعدما استلم تمريرة رائعة من إيسكو لكنه سدد في المدرجات. وتعامل كريم بنزيما بصورة سيئة في عرضية فاسكيز في الدقيقة 24، بعدما ارتقى فوق دفاع مالاجا، لكنه سدد بعيدا عن مرمى الحارس روبيرتو.

وسجل إيسكو الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 29 من زمن اللقاء من ركلة حرة مباشرة احتسبها الحكم ريكاردو بورجوس لمصلحته ورفض صانع ألعاب الفريق الملكي الاحتفال ضد فريقه السابق، الذي انتقل منه لصفوف الميرينجي في 2013.

ومرت 30 دقيقة من بداية اللقاء، وسط سيطرة ريال مدريد على اللقاء، وانخفاض مستوى مالاجا بعد البداية الجيدة في الربع الأول من المباراة.

وكاد إيسكو أن يسجل الهدف الثاني لريال مدريد، بعدما استقبل تمريرة ثيو هيرنانديز داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته لم تكن موفقة خرجت بعيدا عن الحارس روبيرتو في الدقيقة 34. وعاد موهبة ريال مدريد، إيسكو مرة أخرى ليسدد تسديدة متوسطة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس روبيرتو تصدى لها دون مشاكل في الدقيقة 39.

وتألق كيلور نافاس، حارس ريال مدريد في انفراد إجناسي ميكيل، الذي استغل خطأ البرازيلي كاسيميرو أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الملكي سجله إيسكو الذي قدم أداءً جيدًا، بينما أصحاب الأرض ظهروا بقلة حيلة ضد البلانكوس.

وواصل ريال مدريد على نفس المستوى في الشوط الثاني بالاستحواذ على الكرة، بينما مالاجا استمر في اعتماده على الهجمات المرتدة. وطالب ماركو أسينسيو بركلة جزاء في الدقيقة 49 بعد سقوطه في منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء ريكاردو بورجوس رفض ادعائه.

وتعرض خيسوس باييخو للإصابة قوية، بعدما تدخل كيلور نافاس القوي عليه أثناء تصدى حارس ريال مدريد لعرضية رولان في الدقيقة 59، قبل أن يعود إلى أرضية الملعب مرة أخرى.

وخلال ربع ساعة من الشوط الثاني، سيطر ريال مدريد عليه، لكن دون خلق فرص حقيقة على الحارس روبيرتو، بينما أصحاب الأرض يحاولون، ونجح كاسيميرو في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بعد لعبة ثلاثية بينه مع كريم بنزيما وإيسكو عقب استلامه الكرة بسهولة أمام المرمى ليسجل دون أي مشاكل في الدقيقة 63.

وجاء أول تغيير من زيدان بخروج ماركو أسينسيو ونزول داني سيبايوس بدلا منه في الدقيقة 66، وتصدى كيلور نافاس بصورة جيدة لركلة حرة من جونزالو كاسترو في الدقيقة 68. ودفع زيدان بالشاب بورخا مايورال بدلا من إيسكو في الدقيقة 71، الذي حصل على تصفيق جماهير مالاجا أثناء خروجه. وفشل مايورال البديل في استغلال تمريرة رائعة من فاسكيز أمام مرمى مالاجا، لكنه سدد برعونة في أيدٍ روبيرتو في الدقيقة 77.

وأهدر سيرجيو راموس فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد مجهود فردي رائع من الفرنسي بنزيما في الدقيقة 84، بعدما سدد برعونة على الحارس روبيرتو، وخطف دييجو رولان هدف مالاجا الوحيد في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع بالرغم من دفعه لخيسوس باييخو لينتهي اللقاء بفوز الفريق الملكي 2 – 1.

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