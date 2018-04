“هيلي” تذكر شروط القوات الأميركية لمغادرة سوريا

المتوسط:

قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الأحد، إن بلادها لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد أن تحقق أهدافها.

وأشارت هيلي ثلاثة إلى أهداف للولايات المتحدة، وهي ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر وهزيمة تنظيم داعش، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران.

وأكدت هيلي، في مقابلة مع قناة تلفزيون “سي.بي.إس”، أن سوريا رفضت حتى الآن المشاركة في مفاوضات متعددة الأطراف في إطار عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، مؤكدة أن بلادها لن تجري أي محادثات مباشرة مع الرئيس السوري، بشار الأسد.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أرسل إشارات متضاربة بشأن الوجود الأميركي في سوريا، إلا أن ذلك كان قبل توجيه بلاده وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية ضد أهداف للنظام السوري، فجر السبت،

وقال ترامب إنه يريد سحب القوات الأميركية التي تبلغ نحو ألفي جندي من سوريا، والتي تشارك في الحملة على تنظيم داعش الإرهابي.

