العثور على جثة صحفية مفقودة على جانب طريق سريع بسلفادور

عثر على جثة صحفية سلفادورية، أبلغ عن فقدانها أمس الأحد، على جانب طريق سريع في شمال البلاد، على ما ذكرت تقارير إعلامية.

وعثر على جثة الصحافية كارلا تورسيوس البالغة 33 عاما على جانب طريق سريع في ضواحي مدينة سانتا روزا غواخيبيلين على بعد نحو 100 كلم شمال سان سلفادور.

وذكرت صحيفة "لابرنسا غرافيكا" على تويتر، أن "الصحفية كارلا تورسيوس قُتلت".

وأفاد مصدر في مكتب المدعي العام وكالة فرانس برس، أنه تم العثور على جثة سيدة مخنوقة على الأرجح على طريق سريع، مشيرا إلى عدم وجود مستندات هوية بحوزتها، وأن الجثة نقلت للخضوع لتحاليل الطب الشرعي.

لكن صحيفة لابرنسا غرافيكا، أوضحت أن زوج تورسيوس تعرف إلى جثة زوجته عن طريق ملابسها وعلامة في جسدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا