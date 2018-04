التحالف العربى يستهدف آليات عسكرية لميليشيات الحوثى

المتوسط:

شنت مقاتلات التحالف العربى، ضربة جوية على معسكر ألوية الصواريخ فى جبل عطان جنوب غربى صنعاء، لاستهداف آليات عسكرية لميليشيات الحوثى فى مواقع اليسبل وحوران.

وقصفت قوات التحالف مواقع للميليشيات فى مديرية حيدان بمحافظة صعدة، ومواقع متفرقة فى مديرية موزع غربى محافظة تعز، بحسب ما ذكرت قناة سكاى نيوز.

يأتى هذا فى وقت استعادت فيه قوات الشرعية اليمنية مواقع جديدة فى أطراف منطقة قانية، بمحافظة البيضاء، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي.

