تظاهرات في العراق تنديدًا بالعدوان الثلاثي على سوريا

المتوسط:

نظم الآف العراقيين في عدة مدن، مساء أمس الأحد، تظاهرات احتجاجا على العدوان الثلاثي على سوريا.

وهتف المتظاهرين ضد أمريكا، قائلين: “توقفوا عن تدمير سوريا كما دمرتم بلدنا”، وحرق بعضهم العلم الأمريكى بحسب وكالة فرانس.

ولوح عشرات بأعلام عراقية وسورية، فيما قامت نساء يرتدين الشادور بحرق العلم الأمريكى وسط هتافات “لا لاميركا، لا لقصف الشعب السوري”.

وخلال الاحتجاجات فى بغداد والنجف والبصرة، تم ترداد هتافات ضد بريطانيا وفرنسا.

