البيت الأبيض « يكذب » ماكرون: نريد سحب القوات الأمريكية من سوريا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا في أقرب وقت.

وأوضحت ساندرز أن “مهمة الولايات المتحدة لم تتغير، الرئيس كان واضحا في أنه يريد عودة القوات الأمريكية في أسرع وقت ممكن”.

ووفقا لـ”رويترز”، أضافت “نحن عازمون على سحق تنظيم “داعش” الإرهابي تماما وخلق ظروف تمنع عودته. بالإضافة إلى ذلك، نحن ننتظر من حلفائنا الإقليميين وشركائنا تولي مسؤولية تأمين أكبر في المنطقة سواء عسكريا أو ماليا”.

ويأتي ذلك بعد تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق الأحد قال فيه إنه أقنع ترامب بضرورة بقاء القوات الأمريكية في سوريا.

وكان ترامب أبدى قبل نحو أسبوعين رغبته في انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك قبل تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات عسكرية، السبت الماضي، ضدها ردا على هجوم كيميائي مزعوم استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية. والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع.

وذكرت السلطات السورية مراراً أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت دول غربية قد اتهمت دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو، من جانبها، مزاعم غربية تدعي، بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على تلك المدينة.

