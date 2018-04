مقتل 37 من مسلحى طالبان وإصابة شرطيين غرب أفغانستان

قُتل 37 من مسلحى طالبان على يد قوات أجنبية وأفغانية فى عاصمة إقليم فراه غرب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم فراه ناصر مهرى – فى تصريح لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية – أن المسلحين شنوا هجوما منسقا على مراكز تفتيش للشرطة فى إحدى مقاطعات الإقليم فى منتصف ليل أمس الأحد تقريبا .

وأضاف أن التعزيزات العسكرية، بدعم جوى من القوات الأجنبية، وصلت إلى الموقع لمواجهة المسلحين، ما أسفر عن مقتل 37 مسلحا وإصابة شرطيين فى تبادل لإطلاق النار.

وفى السياق ذاته، قال أحد سكان المنطقة، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن لديه معلومات حول مقتل 13 مسلحًا.

ولم تعلق طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.

