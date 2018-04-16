الشعب الجمهوري ينظم مسيرات للاحتجاج على استمرار حالة الطوارئ في تركيا

نظم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا عشرات المسيرات في أنحاء البلاد اليوم الإثنين للاحتجاج على حالة الطوارئ المستمرة، التي تم فرضها منذ يوليو 2016، وتمنح الحكومة صلاحيات ضخمة.

ويشار إلى أنه جرى حبس أكثر من 50 ألف شخص وفقا لمراسيم حالة الطوارئ، كما فقد أكثر من 150 ألف شخص وظائفهم. ويتم إصدار المراسيم بدلا من القوانين فيما يتعلق بعدة قضايا، من الأمن القومي إلى خصخصة مصانع السكر.

وقال حزب الشعب الجمهوري ممثل يسار الوسط إنه نظم مظاهرات في كل من المحافظات الـ81 في البلاد، وذلك قبل تصويت مقرر في البرلمان بعد غد الأربعاء بشأن تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ليصبح بذلك إجمالي مدة فرض حالة الطوارئ عامين كاملين.

وتقول الحكومة إن هناك حاجة لحالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب، وخاصة حركة رجل الدين المقيم في أمريكا فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقره بتنظيم الانقلاب العسكري الفاشل عام .2016

ويقول حزب الشعب والمعارضون الآخرون إن قانون الطوارئ يعمل على تآكل الديمقراطية وحكم القانون ،كما أنه يتم تطبيقه بصورة غير عادلة.

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