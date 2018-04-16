على غرار قناة السويس..تركيا تقرر شق قناة اسطنبول للربط بين البحر الأسود ومرمرة

عين ليبيا

قررت تركيا البدء في شق قناة إسطنبول، للربط بين البحرين الأسود ومرمرة خلال العام الجاري، بحسب وكالة «الأناضول»، التي أشارت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن تبنى هذا المشروع منذ عام 2011.

وكشف أردوغان، السبت الماضي خلال فعالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في منطقة “بشاكشهير” في إسطنبول، أن الحكومة تعتزم البدء في شق القناة الجديدة، دون أن يحدد موعد لذلك.

هذا وأعلن وزير النقل التركي أحمد أرسلان، في يناير الماضي، عن مسار القناة، مشيراً إلى أن طولها 45 كم، ومسارها يبدأ من إسطنبول إلى بحر مرمرة لتصل إلى البحر الأسود، بحسب “آر تي”، التي أشارت إلى أنها ستكون بمثابة النسخة التركية لقناتي بنما والسويس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا