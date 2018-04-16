6 أطعمة تهدئ الجهاز العصبي وتساعد على الاسترخاء

التوتر والإجهاد عدوان للجهاز العصبي، وفي ظل ظروف المعيشة الصعبة والمشكلات التي نواجهها في حياتنا نجد أنفسنا عرضة للتوتر، وهو ما يؤثر بالسلب على الجهاز العصبي.

ولحسن الحظ هناك مجموعة من الأطعمة التي في إمكانها تهدئة الجهاز العصبي بشكل طبيعي، والتي سنذكرها فيما يلي وذلك حسبما أوردها موقع "بولد سكاي"، المعني بالصحة.

شرش اللبن

يحتوي شرش اللبن على التربتوفان والذي يساعد في إنتاج السيروتونين الضروري لتهدئة الجهاز العصبي، كما يضم شرش اللبن أيضا الجلوتامين، والذي يعزز الهدوء لدى الجسم.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالثيانين وهو حمض أميني، يمكنه أن يقلل بشكل طبيعي من مستويات الإجهاد ويجعلك تشعر بالاسترخاء.

الموز

الموز هو أفضل وجبة خفيفة يمكنك تناولها عندما ترغب في الشعور بالهدوء والاسترخاء فهو يحتوي على الماغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين B6 أيضا، حيث إن الموز يساعد في إنتاج السيروتونين الذي يحسن الحالة المزاجية.

البطاطا

البطاطا غنية بفيتامينات A، B وC، كما ثبت فعاليتها في تهدئة الأعصاب والتقليل من التوتر، وكذلك التقليل من ضغط الدم.

السبانخ

السبانخ تمنع تلف الأعصاب، كما أنها تساعد في وظيفة عمل الأعصاب، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تؤخر من الإصابة بالشيخوخة التي تؤدي إلى تلف الأعصاب والمخ وأيضاً تنشط الوظائف العقلية.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على المواد المضادة للأكسدة والكثير من المعادن، كما أنها تحتوي على الماغنيسيوم والتريبتوفان، وهناك أيضا ناقل عصبي يعرف باسم أناناميد في الشوكولاتة الداكنة والذي يمتلك القدرة على تحويل مستويات الدوبامين في الدماغ، وهو ما يعطيك الشعور بالسعادة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا