تخلصي من رائحة سلة المهملات بـ10 حيل.. استخدمي رمل القطط

الرائحة الكريهة في المنزل، أمر يزعج الكثير من السيدات، فالأمر لا يرتبط بشكل مباشر بنظافة المنزل فقط، قد تكون كل الأجواء على ما يرام، وجميع الغرف نظيفة، لكن شيئا واحدا يستطيع أن يعكر صفو كل هذا.. سلة المهملات في المطبخ، يمكن أن تكون السبب في رائحة المنزل السيئة.

يمكن أن تضيعي يومك في تنظيف المنزل، ولكن تتفاجئين برائحة غير مستحبة بسبب بقايا الطعام وغيرها داخل سلة المهملات، الأمر يمكن أن يحل بعدة طرق، ولكن بشكل مبدئي عليكي التخلص أولا بأول من سلة المهملات، ولا تتركيها في المطبخ ليلة كاملة، لأن الرائحة الكريهة ستكون بيئة مناسبة لجذب الحشرات، ومن الطرق التي تمكنك في التخلص من رائحة سلة المهملات.

1- احرصي على التخلص من القمامة يوميًا قبل الذهاب للنوم، حتى لا تنتشر رائحة بقايا الأطعمة، وتكون ملجأ مناسبا للحشرات، تذكري دائمًا مواعيد جامع القمامة في المكان، الذي تسكنين به.

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2- بعد تفريغ صندوق القمامة، عليكي تنظيفه جيدًا، لأن بقايا الطعام الموجودة داخله، قد تسبب الكثير من المشاكل والرائحة غير المستحبة داخل مطبخك، ضعي داخله المياه وبعض قطرات الصابون أو أي مسحوق خاص بكي، واحرصي على تنشفيه جيدًا.

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3- كل فترة نظفي قاع سلّة المهملات الخاصة بك، بقطعة من القماش، مبلّلة بالخل، ثم اتركيها لتجف في الهواء، هذه خطوة مهمة طبقيها كل أسبوع على الأقل.

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4- مكان سلة المهملات مهم، اختاري مكانا به هواء متجدد، وابتعدي عن أي مكان رطب حتى لا تكوني بيئة خصبة للحشرات، نرى الكثير من السيدات يضعن سلة المهملات أسفل الحوض، فهذه فكرة سيئة، لأن المياه تختلط مع القمامة وتتسبب في رائحة كريهة.

5- بقايا الطعام مهم أن تكون في كيس صغير، فلا ترميها مباشرة داخل سلة المهملات، حتى لا تتسرب أو تسبب رائحة كريهة، كما عليكي الحرص على وضع أي زجاج مكسور داخل أي علب بلاستيك لا تستخدميها، وذلك لمنع التسريب وتمزق كيس المهملات، وحتى لا يصاب عامل النظافة بأي جروح تضره.

6- قشر البرتقال والليمون، يساعد في التغطية على رائحة القمامة، التي تتسبب في انتشار الروائح الكريهة داخل مطبخك، ضعيه داخل كيس القمامة فهو يمتص الروائح السيئة للقمامة.

7- البيكنج صودا، من الطرق الهامة للتخلص من مختلف الروائح في الجسم أو للأحذية والمطبخ أيضًا، رشي القليل منها داخل سلة المهملات، فلها قدرة على امتصاص الروائح الكريهة بسرعة.

8- رمل القطط، يساعدك في التخلص من الروائح الكريهة لسلة المهملات، هو مخصص لامتصاص الروائح السيئة والسوائل، ضعي القليل منه في قاع سلة المهملات، وغيري كيس القمامة يوميًا، ويمكنك تغيير الرمل بعد أسبوع وإضافة غيره.

9- الخل يساعد في التخلص من أي رائحة كريهة تواجهك، بلي قطعة قماش أو مناديل بقطرات منه، وضعيه داخل سلة المهملات، أو امسحيها به، كما يمكنك وضع أناء به ماء وقطرات من الخل وتركها تغلي في المطبخ، فهذه الطريقة تخلصك من أي روائح في المطبخ.

10- خففي قدر الإمكان الطعام التالف فى سلة المهملات، لأنه من أهم الأسباب في رائحة كريهة، وذلك بترشيد الاستهلاك وطبخ ما تحتاجينه فقط، ووضع مخلفات الطعام داخل كيس بلاستيك خاص بها، ولا ترميها بشكل عشوائي داخل سلة المهملات.

بهذه الطرق تتخلصين من رائحة سلة المهملات، واحرصي دائمًا على التخلص منها أولا بأول، حتى تحصلي على مطبخ نظيف برائحة جيدة تمكنك من إعداد الوجبات الشهية لأفراد عائلتك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا