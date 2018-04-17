مصر بعيون أطفال أذربيجان في معرض للمركز الثقافي المصري بباكو

أقام مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية في العاصمة الأذربيجانية باكو، مساء أمس الإثنين، معرضا مهيبا بعنوان "مصر في عيون أطفال أذربيجان".

وافتتح الحفل السفير عادل إبراهيم سفير مصر بأذربيجان، وتفقد المعرض واللوحات التي أبدعها الأطفال، ثم ألقى كلمة رحب فيه بالحضور، وأشاد بحب الأطفال الأذربيجانيين لمصر بما انعكس في اللوحات التي أبدعوها، مشددًا على متانة العلاقات بين الشعبين المصري والأذري معربا عن أمله في زيادة النشاط الثقافي بين البلدين.

كما ألقى الدكتور أحمد سامي العايدي، مدير المركز كلمة، حول أهمية هذا المعرض الذي يهدف إلى تشجيع وحث الأطفال الأذربيجانيين على معرفة المزيد عن مصر وحضارتها ومعالمها السياحية.

وقد حضر الحفل العديد الشخصيات العامة والفنانين وأولياء الأمور، كما تم تغطية المعرض من قبل وسائل الإعلام المختلفة في أذربيجان.

جدير بالذكر، أن المركز الثقافي المصري قد تأسس بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال عام 1999 لكي يكون جسرًا ثقافيًا مهما استفاد منه المواطنون الآذريين المهتمين باللغة العربية، حيث شهد إقبالًا كبيرًا خصوصًا من الدارسين للعلوم الدينية بوصفها لغة القرآن الكريم، الذلك فقد ساهم المركز نشر الثقافة بين الدول العربية وأذربيجان بصفة عامة ، ومصر وأذربيجان بصفة خاصة، خصوصًا وأنه هو المركز العربي الثقافي الوحيد في باكو بالرغم من وجود 11 سفارة عربية فى العاصمة الأذربيجانية.

من جانبه؛ أكد الدكتور أحمد سامي العايدي لـ"بواة الأهرام" أن العلاقات الثقافية بين مصر وأذربيجان شهدت تطورًا مستمرًّا منذ بدايتها، وخير دليل على ذلك هو إنشاء المركز الثقافى المصرى قبل حوالى تسعة عشر عاما كأول مركز ثقافى عربى فى أذربيجان، وهو أيضا المركز الثقافى العربى الوحيد فى أذربيجان، حيث يقوم هذا المركز بدور كبير في نشر الثقافة العربية ويعد جسرًا للتواصل الثقافي والعلمي بين مصر وأذربيجان.

وأضاف العايدي، أن المركز كان رابطًا لإبرام اتفاقيات بين البلدين مثل توقيع اتفاقيتين للتعاون بين دار الكتب والوثائق المصرية مع نظيرتها الأذرية، ومع المكتبة المركزية لأكاديمية العلوم الأذربيجانية في إطار حرص الدولتين على تعميق وتوسيع نطاق التعاون بينهما في المجالات المختلفة بما فيها المجالات الثقافية.

وأضاف أن أنشطة المركز الثقافية والفنية تحظى باهتمام واضح من الجانب الآذري، مشيرا إلى أن المركز ينظم أنشطة ثقافية مختلفة من بينها إقامة معارض للكتب واحتفالات ثقافية، وكذلك إقامة ليالي ثقافية وعروض سينمائية يتم من خلالها تقديم الفن السينمائى المصري.

وقال العايدي، إن المركز يوفر كذلك دورات تدريبية لتعليم اللغة العربية بأسعار رمزية بهدف جذب الأذربيجانيين لدراسة العربية وإصدار شهادات معتمدة للدراسين، كما يشارك في معارض للكتب في الجامعات وتنظيم معارض فرعونية وإسلامية بجانب إلقاء محاضرات عن السياحة المصرية في العديد من الجامعات الأذرية.

وأضاف أن المركز نظم لأول مرة في أذربيجان مسابقة باللغة العربية على مستوى الجامعات الأذربيجانية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، فضلا عن عقد محاضرات متخصصة عن مصر وعن طرق تدريس اللغة العربية وكذلك يقيم ناديا للمحادثة باللغة العربية للطلاب الأذربيجانيين مجانا مرة في الأسبوع.

وقال إن المركز الثقافي يضم مكتبة عامة تحتوي على آلاف الكتب باللغة العربية، حيث يتم السماح للأذربيجانيين، بالاستعارة منها فضلا عن مساهمة المركز بركن لأدب الأطفال المصري في مكتبة الطفل التابعة لوزارة الثقافة الأذربيجانية، مؤكدا على اهتمام المركز بالمشاركة في جميع المؤتمرات الدولية المتعلقة بالثقافة التي تعقد فى أذربيجان من بينها منتدى باكو الإنساني الدولي والمنتدي الدولي للحوار بين الثقافات، كما يعتزم المركز المشاركة في "مهرجان شاكي الدولي للفنون الشعبية"، خلال الفترة من 1 – 5 يوليو القادم ، مضيفًا أن المركز شارك في عدة مهرجانات سابقة من بينها مهرجان المقامات، حيث حصلت مصر على المركز الثاني بعد أذربيجان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا