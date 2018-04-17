ترامب يؤجل فرض عقوبات جديدة على روسيا

قال مسؤول أمريكي بارز، إن الرئيس دونالد ترامب أرجأ فرض عقوبات جديدة على روسيا ومن غير المرجح أن يوافق على فرضها ما لم تنفذ موسكو هجوما إلكترونيا جديدا أو عملا استفزازيا ما.

كانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت يوم الأحد، إن واشنطن تعد عقوبات جديدة على روسيا.

وقال المسؤول بالإدارة الأمريكية، الذي يتعامل مع القضية، إن ترامب يخشى أن يعرقل فرض مزيد من العقوبات على الفور بعد الضربة الجوية التي قادتها الولايات المتحدة قبل أيام، الجهود الأمريكية للتفاوض على اتفاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مكافحة التطرف الإسلامي وحماية الإنترنت وقضايا أخرى.

وقال المسؤول الأمريكي، إن ترامب عبر عن مخاوفه من أنه إذا لم تتصرف الإدارة بحذر فقد يتصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن بشكل خطير.

وقال مسؤول آخر "لقد ناقشوا الأمر، لكن تقرر الانتظار لبعض الوقت".

وقال المسؤول الأول، إن ترامب لايزال يعتقد أنه يمكنه التفاوض مع بوتين لكن يرى أن انتقاد الرئيس الروسي بشكل متكرر لن يكون بناء على الأرجح.

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