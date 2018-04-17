مفتشو الأسلحة الكيمياوية سيدخلون دوما غداً

دوما 17 أبريل 2018 (وال) – سمحت روسيا لمفتشي الأسلحة الكيماوية في سوريا، بعد خمسة أيام من وصولهم، بدخول موقع الهجوم المشتبه به في مدينة دوما يوم غداً الإربعاء.

هذا وأعرب مسؤولون من الولايات المتحدة عن مخاوف من أن تكون روسيا قد عبثت بالموقع، في الوقت الذي حيل فيه بين المفتشين وسبل دخول دوما.

ويقول نشطاء على الأرض في سوريا أن الهجوم أودى بحياة أكثر من 40 شخصا، وأصاب مئات آخرين كانوا يختبئون في مخابئ تحت الأرض في المدينة خوفا من القنابل.

ومن جهتها، نفت الحكومة السورية وحليفتها روسيا أي مسؤولية لهما في الهجوم، وتدعي روسيا أنه “مدبر”.

الجدير بالذكر أن فريق مفتشي الأسلحة الكيماوية قد وصل إلى سوريا يوم السبت الماضي، لكنه منع من الوصول إلى موقع الحادثة في مدينة دوما. (وال – دوما) هــ ع

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