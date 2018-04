تفجير 24 عبوة ناسفة و3 أنفاق لتنظيم «داعش» فى العراق

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، عن تدمير سبع مضافات وثلاثة انفاق وتفجير 24 عبوة ناسفة فى الأنبار.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى – العميد يحيى رسول فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية – إن “قيادة عمليات الجزيرة وخلال عمليات تفتيش شملت 9 مناطق ضمن قاطع المسئولية تتمكن من تدمير 7 مضافات وتفجير 24 عبوة ناسفة و3 انفاق لعصابات داعش الإرهابية”

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى العام الماضى تحرير أرض العراق بالكامل من “داعش”.

