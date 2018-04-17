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تفجير 24 عبوة ناسفة و3 أنفاق لتنظيم «داعش» فى العراق

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، عن تدمير سبع مضافات وثلاثة انفاق وتفجير 24 عبوة ناسفة فى الأنبار.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى – العميد يحيى رسول فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية – إن “قيادة عمليات الجزيرة وخلال عمليات تفتيش شملت 9 مناطق ضمن قاطع المسئولية تتمكن من تدمير 7 مضافات وتفجير 24 عبوة ناسفة و3 انفاق لعصابات داعش الإرهابية”

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى العام الماضى تحرير أرض العراق بالكامل من “داعش”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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