العثور على مقبرة جماعية فى غوطة دمشق تضم رفات 30 شخصا

أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية، بالعثور على مقبرة جماعية داخل مدينة دوما فى غوطة دمشق الشرقية، وأوضحت الوكالة، نقلا عن مراسلها فى المنطقة، أن المقبرة تقع جنوب حديقة الجلاء فى دوما، وتضم رفات حوالى 30 شخصا.

وأضافت الوكالة – بحسب ما نقلته عنها شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية، اليوم الثلاثاء – أن الأطباء العسكريين السوريين سيفحصون رفات الضحايا فى المستشفى المحلى لتحديد هويات القتلى.

وكانت مدينة دوما، التى سيطر عليها تنظيم “جيش الإسلام”، تشكل آخر معقل للمسلحين المعارضين للحكومة السورية فى منطقة الغوطة الشرقية، وفى أوائل أبريل الجارى، توصل قادة التنظيم إلى اتفاق مع عسكريى مركز حميميم الروسى لمصالحة الأطراف المتنازعة فى سوريا نص على إخراج المسلحين وأفراد عائلاتهم من دوما إلى شمال محافظة حلب بعد إلقاء أسلحتهم، وفى أواخر الأسبوع الماضى، أعلن الجيش السورى خلو مدينة دوما من المسلحين لتصبح منطقة الغوطة الشرقية فى سيطرة القوات الحكومية.

