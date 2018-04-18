ترامب يكشف عن ترتيبات لعقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة "على مستويات رفيعة للغاية"، مع كوريا الشمالية في محاولة لترتيب قمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون.

أعلن ترامب ذلك خلال التقاط صور تذكارية له مع ضيفه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في مستهل يومين من المحادثات بمنتجع الرئيس مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

واتفق آبي مع ترامب، على طرح قضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية خلال القمة.

وقال ترامب، إن مسئولين أمريكيين يبحثون خمسة مواقع مختلفة لاستضافة اللقاء المرتقب في أواخر مايو، أو مطلع يونيو. وعندما سئل هل أي منها يوجد بالولايات المتحدة أجاب ترامب "لا".

وقال ترامب "نجري محادثات مباشرة على مستويات عالية جدا، مستويات رفيعة للغاية، مع كوريا الشمالية… سوف نرى ما سيحدث… لأن النتيجة هي ما يهم في نهاية الأمر، وليس مجرد التفكير في عقد اجتماع".

وتركز محادثات ترامب وآبي، على القمة المتوقعة مع كيم، في ظل سعي اليابان للحصول على التزام أمريكي، بأن أي اتفاق لنزع السلاح النووي يبرمه ترامب مع كيم، سيشمل أي صواريخ يمكن أن تستهدف الأراضي اليابانية، وليس فقط الصواريخ طويلة المدى.

لكن ترامب قال، إن من الممكن أيضا أن تفشل الجهود الدبلوماسية لعقد اللقاء.

وأوضح قائلا "من الممكن ألا تسير الأمور بشكل جيد، وألا نعقد الاجتماع، وسنواصل المضي قدما في هذا المسار الذي نسلكه".

كما أيد ترامب الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، لإنهاء حالة الحرب القائمة بين البلدين منذ عام 1953.

وقال آبي، إن اليابان تريد من كوريا الشمالية الموافقة على نزع السلاح النووي بشكل تام، ويمكن التحقق منه، مضيفا، أن ترامب أظهر "شجاعة" في مسعاه لعقد قمة مع كيم.

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