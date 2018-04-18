حافظي على زوجك من الخيانة بـ7 حيل ذكية وبسيطة

لا يوجد فتاة لا تحرص على الحفاظ على منزلها وعلاقتها مع زوجها، وتجديد الحب من أهم الأمور في أي بيت للمحافظة على كيان الأسرة، الموضوع مش معقد، ومحتاج الاهتمام ببعض الخطوات فقط.

حفاظك على شكلك ومظهرك، واهتمامك بإعداد وجبات شهية لأفراد عائلتك، ونظافة منزل وبساطته، من أهم الأمور، التي تساعدك في الحفاظ على زوجك وعائلتك، فبعد انتشار قصص الخيانة الزوجية محتاجة تعرفي بعض النصائح لإنقاذ زوجك من فخ الخيانة.

1- الاهتمام أول خطوة للحفاظ على زوجك، كل ما عليكي هو مساعدته في تنسيق ملابسه، واختيار الملائم له، ومساعدته على التجديد من مظهره، واختيار الألوان المناسبة لشخصيته.

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2- احرصي على نظافتك الشخصية، واهتمي بعمل مسكات بالوصفات الطبيعية، التي تحدثنا عنها من قبل، لتكون بشرتك نضرة خالية من العيوب والشوائب.

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3- اهتمي برائحة فمك، فهي من الأمور المحرجة، وتسبب الكثير من المشاكل الشخصية، سواء الزوجية أو مع أي شخص تتعاملين معه، امضغي يوميًا ورقة من النعناع أو البقدونس.

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4- احرصي على شرب المياه بكميات كبيرة للحفاظ على بشرتك وجمال شعرك، ومنعه من التساقط، كما عليكي التركيز على الخضراوات المفيدة عند إعداد الوجبات الشهية لأفراد عائلتك، الرجل يحب الاهتمام وإعداد الوجبات اللذيذة له، فكما تعودنا (قلب الرجل معدته).

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5- تحملي المسئولية ولا تصدعيه بالأمور البسيطة، التي يمكنك التعامل فيها بمفردك، تخلصي من سؤال "هناكل إيه النهارده"، لا تشغليه بالأمور المنزلية والمشاكل، التي قد لا تهمه، اجعلي منزلك هادئا.

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6- اهتمي بالعطور داخل المنزل، فهي من الأمور، التي تعمل على الرائحة النفسية، لكل أفراد عائلتك، خصصي بخاخة مياه وضعي بها قطرات من العطر المفضل لزوجك، ورشي منه قبل قدومه من العمل، فهذا يساعده على الاسترخاء بعد يوم عمل شاق.

7- جددي من شكلك، في تسريحة الشعر جربي قصات مختلفة، وفي الميكب، الذي تستخدمينه، قلدي الفنانة التي يحبها زوجك في طريقة اللبس والميكب، لا تنسي نفسك وسط هموم المنزل ومشاكل الأطفال، نظافتك الشخصية قبل أي شىء.

بهذه الخطوات تحافظين على زوجك، وتعيشين حياة سعيدة مع عائلتك، واحرصي دائمًا على اتباع نظام غذائي سليم، وممارسة أي نوع من الرياضة، لتحصلين على جسم رشيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا