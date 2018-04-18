بايرن ميونيخ يكتسح ليفركوزن بسداسية ويصعد لنهائي كأس ألمانيا

كتب: علي الزيني

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا بعدما اكتسح نظيره فريق باير ليفركوزن بستة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "باي أرينا" بدور نصف النهائي.

تقدم خافي مارتينيز بالهدف الاول لبايرن ميونيخ في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء، وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 9، وأدرك لارس بيندر هدف تقليص الفارق في الدقيقة 17، وعزز توماس مولر تقدم الفريق البافاري بهدف ثالث في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 61 أحرز تياجو الكانترا الهدف الرابع، وبعدها بثلاث دقائق سجل توماس مولر الهدف الخامس، وسجل ليون بايلي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 72، واختتم مولر سداسية بايرن ميونيخ في الدقيقة 78 مسجلا (هاتريك)، ويتأهل الفريق البافاري للدور النهائي لبطولة كأس ألمانيا، ويواجه الفائز بين شالكه وآينتراخت فرانكفورت في المباراة المقرر لها غدا الأربعاء.

بدأ الفريق البافاري في البحث عن تسجيل هدف مبكر في المباراة، ونجح خافيير مارتينيز فى تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 3، بعدما استغل رأسية توماس مولر العائدة من الحارس ليسددها بقوة في الشباك.

وكاد كيفن فولاند أن يدرك التعادل لليفركوزن في الدقيقة 6، بعدما ترجم عرضة كريم بلعربي لرأسية قوية، إلا أن سفين أولريتش تألق وتصدى للكرة قبل أن يتدخل الدفاع ويبعدها، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 9، بعدما استقبل عرضية فرانك ريبيري المتقنة بالتسديد المباشر في المرمى.

ونجح أصحاب الأرض من تقليل الفارق في الدقيقة 16، بفضل لارس بيندر، الذي استغل ارتباك دفاع البايرن ليضع الكرة في الشباك برأسه تحت أنظار الحارس الذي أكتفى بالمشاهدة.

وأضاع سفين بيندر شقيق لارس، فرصة التعادل في الدقيقة 32، بعدما نجح أولريتش في التصدي لرأسية على مرتين، وأطلق مولر تسديدة قوية في الدقيقة 33، إلا أن بيرند لينو، حارس ليفركوزن نجح في الإمساك بكرته.

وحرم أولريتش، حارس البافاري، بلعربي من تسجيل هدف محقق بعدما تصدى تسديدته الصاروخية على مرتين في الدقيقة 37.

وواصل أولريتش التألق بعدما أظهر ردة فعل استثنائية في إبعاد تسديدة بلعربي القوية من قلب المرمى في الدقيقة 50، وسجل مولر الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة 52، بعدما استقبل تمريرة متقنة من تياجو ليسجل في الشباك بقوة.

وألغى حكم المباراة هدفا لليفركوزن سجله فولاند في الدقيقة 60 بداعي التسلل، وأحرز تياجو الهدف الرابع لبايرن بعدما تلاعب بدفاع ليفركوزن قبل أن يضع الكرة في الشباك تحت أنظار دفاع والحارس.

وعاد مولر ليضيف الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 63، بعدما اصطدمت تسدية روبن به قبل أن تستقر الكرة في المرمى، وتمكن البديل ليون بايلي من تسجيل الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة بشكل رائع، واختتم مولر سداسية مسجلا هدفه الثالث "الهاتريك" في الدقيقة 78، ونجح لينو في الحفاظ على شباكه من هدف سابع بعدما حول رأسية هوميلز إلى ركلة ركنية.

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