مدرب برشلونة غير راضٍٍٍ عن التعادل مع سيلتا

كتب- محمود السيد

دافع إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيلته اليوم أمام سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة الـ33 من منافسات الليجا في اللقاء، الذي سيطر عليه التعادل بهدفين لمثلهما.

وقال فالفيردي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن لا نرضى بالتعادل، لأننا برشلونة دائما يلعب على الفوز لكنها جيدة بعدما حدث اليوم".

وتابع مدرب برشلونة: "سيلتا فيجو كان لديهم عدة فرص وخيارات عديدة اليوم ولكنني أعتقد بأننا حصلنا على الطرد عندما بدأنا نسيطر على اللقاء الذي أجبرنا على إعادة البناء واللعب على التعادل الذي جعل فيجو يحقق التعادل".

وأشار فالفيردي: "لقد حققنا أكثر من نقطة ويتبقى لنا انتصاران من أجل الفوز بلقب الدوري الإسباني، وأتمنى حصدهم لكن سنرى ماذا سيحدث".

وتابع مدرب البارسا: "آمل في ارتداء برشلونة لزيه الطبيعي يوم السبت ضد إشبيلية في نهائي الكأس وليس حصول على العكس".

واسترسل عن سياسة التدوير التي اتبعها اليوم أمام سيلتا فيجو: "عندما قدمنا لفيجو في بطولة الكأس قمت بعدة تغييرات، وهذا الأسبوع فعلت ذلك أيضا اعتبارا لما هو قادم من مباريات ونهائي الكأس ضد إشبيلية، وأعتقد بأن التغييرات الكثيرة اليوم كانت مخاطرة لكن كان وقتها اليوم".

بخصوص صيحات الاستهجان من جماهير برشلونة ضد نشيد إسبانيا، رد فالفيردي: "نحن نحترم الجميع ومن مكاننا نحترم النشيد الوطني ونحن نعلم أهمية ذلك لأنني لعبت ضد برشلونة في نهائي الكأس مع أتلتيك بلباو"

وختم فالفيردي تصريحاته عن نهائي الكأس: "أنا أمل فقط أن نكون منظمين على قدر لإمكان وتمرير الكرة بين أقدامنا وعدم إعطائها لمنافس إشبيلية".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا