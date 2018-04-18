برشلونة يتعادل مع سيلتا بهدفين في الدوري الإسباني

كتب- محمود السيد

تعادل فريق برشلونة مع مضيفه سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإسباني، التي أقيمت اليوم في ملعب "بالايدوس".

بدأ فريق برشلونة المباراة بالضغط العال على مضيفه سيلتا فيجو الذي لعب بصورة مفتوحة وفضل الهجوم ضد الضيوف، وفشل دينيس سواريز في افتتاح التسجيل لبرشلونة بعد انفراده بالحارس سيرجيو في الدقيقة 9 بعد أن سجل بعيدا عن مرمى سيلتا فيجو.

وتألق مارك تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة في انفراد الأوروجوياني ماكسي لوبيز في الدقيقة 11 الذي فشل في افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض.

وحرمت العارضة البرازيلي باولينيو من تسجيل الهدف الأول بعدما ارتقى أعلى من الجميع في ركلة ركنية في الدقيقة 25 قبل أن يقوم سيلتا فيجو بهجمة مرتدة منظمة بقيادة ياجو أسباس لكن تسديدة برايس مينديز ارتطمت بالقائم خرجت بعيدا عن مرمى تير شتيجن.

وتصدى تير شتيجن لتسديدة قوية من ياجو أسباس في الدقيقة 33 من زمن اللقاء قبل أن ينجح الفرنسي عثمان ديمبلي في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في 36 من تمريرة لباكو ألكاسير.

وسجل جوني هدف التعادل لسيلتا فيجو من هجمة مرتدة رائعة بعد عرضية أرضية من ماكسي جوميز بالدقيقة 44 قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله بين الفريقين وضغط فريق سيلتا فيجو بصورة قوية على برشلونة في الشوط الثاني وسط تراجع ملحوظ من الضيوف الذين اكتفوا بالدفاع واللعب على الهجمات المرتدة.

وأضاع جوزابيد فرصة تسجيل الهدف الثاني لسيلتا فيجو في الدقيقة 54 بعد انفراده بمارك تير شتيجن، لكنه سدد بعيدا عن مرمى الفريق الكتالوني، ونجح باولينيو في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 63 بعد 3 دقائق من دخول ليونيل ميسي بدلا من فيليب كوتينيو وسيرجي روبيرتو في محل أندريه جوميز.

وتلقى سيرجي روبيرتو البطاقة الحمراء المباشرة بعد نزوله بسبع دقائق نتيجة شده لياجو أسباس الذي كان في طريقه لتسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض. وسيطر سيلتا فيجو على مجريات اللقاء، مستغلا النقص العددي لفريق برشلونة، لكنه لم يستغل الفرص التي سنحت على مرمى الضيوف.

وسجل ياجو أسباس هدف التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 82 بعد سوء تعامل من الحارس الألماني مارك تيرشتيجن في إخراج الكرة. وأنهى الحكم المباراة بتعادل برشلونة مع مضيفه 2 – 2 ليواصل البارسا سلسلة اللا هزيمة في 40 مباراة على التوالي كرقم غير مسبوق في تاريخ الليجا.

ورفع برشلونة رصيده لـ83 نقطة في صدارة الليجا، بينما سيلتا فيجو في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

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