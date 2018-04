وصول 900 جندى أمريكى إلى المغرب للمشاركة فى«الأسد الإفريقى»

بتعليمات من ملك المغرب محمد السادس، انطلق التمرين المشترك المغربي- الأمريكي “الأسد الإفريقي 2018″، في المغرب ابتداء من أول أمس الاثنين وحتى 29 أبريل/ نيسان الجاري.

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، اليوم الثلاثاء 17 أبريل/ نيسان، إن ملك المغرب ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، محمد السادس، أطلق إشارة البدء لتمارين “الأسد الإفريقي” التي تعقد بمناطق أغادير، وتفتيت، وطانطان، وتزنيت، وبنجرير والقنيطرة، بمشاركة 15 دولة أجنبية وعربية.

وأشارت قيادة القوات المسلحة المغربية، في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه إلى أن القوات العسكرية الدولية المشاركة في المناورات، بدأت في التوافد على المغرب هذه الأيام، وأضاف البيان أن ما يقرب من 900 جندي أمريكي وصلوا إلى المغرب بالفعل للمشاركة في تمرين الأسد الإفريقي” 2018 African Lion “

