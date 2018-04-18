البيت الأبيض: واشنطن وبيونغ يانغ أجرتا محادثات على أعلى المستويات لكن ليس بين ترامب وكيم

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أجرتا "محادثات على أعلى المستويات"، ولكنها لم تشمل حوارا مباشرا بين دونالد ترامب، وكيم جونغ-اون، موضحا بذلك تصريحا أدلى به الرئيس الأمريكي، قبيل دقائق من ذلك، وفُهم منه أنه سبق وأن تحادث مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي.

وكان ترامب بدا وكأنه يقول "نعم"، ردا على صحفي طرح عليه سؤالا من بعيد، يستوضحه فيه ما إذا كان قد تحادث مباشرة مع كيم، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أكدت، أن "الرئيس قال، إن الادارة أجرت محادثات على أعلى المستويات وأضاف، أنها لم تكن معه مباشرة".

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