مقتل أمير تنظيم بيت المقدس الإرهابي وسط سيناء

تمكنت القوات المسلحة المصرية، من القضاء على أمير تنظيم بيت المقدس الإرهابي وسط سيناء، خلال مداهمة عدد من المناطق الجبلية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي في بيان، أن عملية القضاء على أمير الجماعة جاءت بجهود القوات المسلحة في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء.

وأضاف الرفاعي، قامت قوات الجيش الثالث الميداني، بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، حيث أسفرت العملية القضاء على ناصر أبو زقول، أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران.

وأوضح المتحدث الرسمي في بيانه، أن القوات المسلحة عثرت بحوزة الإرهابي على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر، بالإضافة إلى 6 خزائن خاصة بالبندقية الآلية، وجهاز اتصال لاسلكي.

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