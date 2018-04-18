رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري ينجو من محاولة لاغتياله في بنغازي (موسع)

بنغازي 18 أبريل 2018 (وال) اتهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري الخلايا الإرهابية بالوقوف وراء محاولة اغتياله، معتبرا أن هذا “العمل الإرهابي الجبان يأتي بعد هزيمة هذه الجماعات الإرهابية عسكريا في الميدان”.

وقال الناظوري في اتصال هاتفي مع قناة ليبيا الحدث إن مدينة بنغازي آمنة وأن مثل هذه الخروقات تحدث حتى في الدول الأكثر استقراراً، مجددا تأكيده على أن هذه المحاولات دليل على إفلاس الجماعات الإرهابية.

وقال سيادته “نريد من الجميع أن تكون معنوياتهم عالية”، مؤكدا أن “هذا العمل الجبان لن يثنينا عن تكملة المشوار”، ومترحما على ضحايا هذا الهجوم من الأبرياء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد النقيب مجدي العرفي رئيس المكتب الإعلامي بالغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى التي يرأسها الناظوري في بيان رسمي أن الاستهداف تم عن طريق تفخيخ سيارة وتفجيرها أثناء مرور رتل الفريق عبدالرازق الناظوري.

وأوضح العرفي أن الانفجار خلف حالة وفاة لشخص سوري الجنسية وإصابات أخرى في شخص سوداني الجنسية (كنتيجة أولية) للانفجار.

وأوضح أن الفريق الناظوري أصدر تعليماته بشأن رفع درجة الاستعداد بنسبة 100% وعدم مغادرة مقرات العمل بالنسبة للوحدات العسكرية والجهات الأمنية.

وأشار إلى أن التعليمات صدرت برجوع جميع الدوريات لسابق عملها وفتح الطريق أمام المواطنين وتسهيل حركة السير لتسير كل الأمور بشكل طبيعي كالمعتاد.

ونجا رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري الأربعاء من محاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة انفجرت خلال مرور موكبه بها في مدينة بنغازي التي يرأس الغرفة المركزية لتأمينها.

وأعلن مكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن “الناظوري نجا من محاولة اغتيال إرهابية إثر انفجار سيارة مفخخة وضعت على قارعة الطريق في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي بمنطقة سيدي خليفة وانفجرت فور مرور موكبه بها”.

وقال مالك الشريف مدير مكتب الإعلام لدى الحاكم العسكري إن “الفريق عبد الرازق الناظوري وكافة مرافقيه وحراسه لم يصابوا بأذى”.

وقالت مديرة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث فاديا البرغثي إن الحصيلة الأولية للانفجار بلغت شهيدا وجريحا حالته خطيرة في صفوف المدنيين الذين تزامن مرورهم مع لحظة الانفجار. (وال – بنغازي) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال