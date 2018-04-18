إطلاق المركبة الفضاء الهندية الثانية إلى القمر يتكلف 122 مليون دولار

من المتوقع أن تصل تكلفة إطلاق المركبة الفضائية الثانية الهندية إلى القمر، والمقرر لها في شهري أكتوبر نوفمبر العام الجاري، إلى حوالي 122 مليون دولار، حسبما ذكرت إدارة الفضاء في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء.

يذكر أن أول مركبة فضاء هندية إلى القمر "تشاندرايان1-" انطلقت في أكتوبر 2008، وبلغت تكلفتها حوالي 60 مليون دولار، حوالي ثلث تكلفة المركبة الصينية "تشانج إي- 1"وسدس تكلفة مركبات "كاجويا" الفضائية اليابانية.

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لإطلاق المركبة "تشاندرايان2-" 8 مليارات روبية (حوالي 122 مليون دولار)، وفقا لما ذكره ك.سيفان رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

وقال سيفان إن هذا سيكلف نحو نصف المبلغ التقديري البالغ 15 مليار روبية، والذي سيشمل إطلاق المركبة من منصة أجنبية.

وستكون المركبة "تشاندرايان2-"، والتي تعني (سيارة القمر) باللغة الهندية، مجهزة بسيارة لأند روفر ومسبار سيحطان على سطح القمر لجمع عينات من التربة والمياه لحملها إلى الأرض لتحليلها، وفقا لسيفان..

وتم تأجيل إنطلاق المركبة الفضائية الثانية، التي كان مقررا لها الفترة 2014-2013، أكثر من مرة.

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