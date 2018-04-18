محمد صلاح: مانشستر سيتي استحق لقب البريمير ليج

هنَّأ الدولي الوطني محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، مانشستر سيتي بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عقب فوزه على توتنهام بنتيجة 3-1، وخسارة مانشستر يونايتد من وست بروميتش 0-1.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" العالمية: "مانشستر سيتي يستحق لقب الدوري الإنجليزي بفضل ما قدموه هذا الموسم، لكن في الموسم المقبل ستكون سنة جديدة لفريقه، الذي سوف يسعى للفوز بلقب البطولة".

وتابع الدولي الوطني: "لا أقول سوف نفوز بلقب البريمير ليج في الموسم المقبل، لكن سوف نقاتل على الفوز به، وزملاؤه في الفريق سيقومون بذلك أيضًا".

بخصوص كم يعطى نفسه درجة من "10"، رد لاعب ليفربول ضاحكا: "15 لقد قلت ذلك مزاحا لأنني أترك تقييمي للجماهير يقولون ما يريدون بخصوصي".

يشار إلى أن محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري برصيد 30 هدفا، وتواجد اليوم في التشكيل المثالي من المسابقة.





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