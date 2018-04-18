أردوغان يعلن انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة

أنقرة-العنوان

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان اليوم الأربعاء تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في 24 يونيو أي قبل عام ونصف عام من موعد هذه الانتخابات التي يتوقع أن يسعى فيها للحصول على ولاية جديدة مع صلاحيات كبيرة.

وبعد مباحثات وصفها بأنها “مثمرة جدا” مع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي الذي كان دعا الثلاثاء إلى انتخابات مبكرة، صرح اردوغان “قررنا تنظيم هذه الانتخابات 24 يونيو 2018”.

وفاجأ هذا التطور المراقبين وخصوصا أن القادة الأتراك وبينهم أردوغان، نفوا مرارا في الأسابيع الأخيرة “الإشاعات” بشأن انتخابات مبكرة.

ويكتسي الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي أهمية كبيرة لأنه سيدشن بدء سريان معظم الاجراءات التي تعزز سلطات رئيس الجمهورية والتي كان تم اعتمادها في استفتاء دستوري في أبريل 2017 ونصت بالخصوص على التخلي عن منصب رئيس الحكومة.

واتاحت تلك المراجعة الدستورية لأردوغان (64 عاما) أن يترشح لولايتين رئاسيتين من خمس سنوات. واردوغان في السلطة بتركيا منذ 2003 بداية كرئيس وزراء ثم كرئيس.

وبرر أردوغان هذا القرار بضرورة الانتقال سريعا، برايه، الى النظام الرئاسي وذلك بهدف مواجهة “تسارع التطورات في سوريا” وضرورة اتخاذ “قرارات مهمة” سريعا بشأن الاقتصاد.

وبعد تصريحات أردوغان أكدت أحزاب المعارضة الرئيسية استعدادها لرفع التحدي. وقال كمال كيليتشدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري “2018 سيكون عام الديموقراطية، نحن مستعدون وسنفوز”.

المصدر-وكالات

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