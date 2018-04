المرصد السوري يعلن مقتل 18 من الجيش على يد “داعش”

المتوسط:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 18 من قوات الجيش التابع للنظام السوري، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لهجوم من تنظيم داعش، في بادية الميادين، بريف دير الزور، شرقي سوريا.

وأوضح المرصد، في بيان، أن مسلحي داعش شنوا هجوما عنيف، عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، وتمكنوا من الوصول إلى أطراف مدينة الميادين.

في غضون ذلك، أسفرت غارات النظام السوري المكثفة عن مقتل ما لا يقل عن 13 من عناصر تنظيم داعش، كما هاجمت الطائرات مواقع سيطر عليها المتشددون.

