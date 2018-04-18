ليفربول يعلن موقفه النهائي بشأن انتقال محمد صلاح لريال مدريد

أنهى نادي ليفربول الإنجليزي، الجدل بشأن التقارير التي تتحدث عن رغبة ريال مدريد وبرشلونة، بالحصول على الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم قلعة الأنفيلد، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لما كشفته صحيفة «ميرور» البريطانية، اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة، إن نادي ليفريول يرفض بشكل قاطع الاستغناء عن النجم المصري محمد صلاح، وأن المؤكد هو بقائه مع الريدز، خلال الموسم المقبل، رغم استهدافه من ريال مدريد وبرشلونة بشكل شبه متكرر، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الليفر يرى في الفرعون المصري، عاملًا مهمًا لتحقيق هدفهم في الموسم المقبل، وهو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ نحو ثلاثة عقود منذ موسم 1989-1990.

وأشارت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، نقلًا عن مصادر إعلامية إسبانية أن صلاح البالغ (25 عامًا) يفضل الانتقال إلى برشلونة على نادي ريال مدريد، وذلك في حال قرر الرحيل عن ليفربول والانتقال إلى الدوري الإسباني.

وحقق النجم المصري والمنضم إلى ليفربول في الصيف الماضي قادمًا من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو وبعقد يستمر حتى صيف 2022، جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس، لتكون سادس مرة هذا الموسم، وذلك بعد أن حافظ على مستواه المذهل في جميع مباريات ليفربول الخمس خلال هذه الفترة، حيث سجل ستة أهداف، منها 4 ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وأعلنت رابطة محترفي الدوري الإنجليزي، اليوم، عن تشكيل العام في البريميرليج هذا الموسم، والتي تواجد بها نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح، بفضل العروض المبهرة التي يقدمها مع الريدز هذا الموسم حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 30 هدفًا.

يذكر أن الرابطة أعلنت عن الست لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والتي ضمت كل من محمد صلاح وليروي ساني وكيفين دي بروين وديفيد سيلفا وهاري كين وديفيد دي خيا، والتي سيتم الإعلان عنها يوم 22 من الشهر الجاري.

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