“الكونغرس” يعلن ضربة جديدة على سوريا لهذه الأسباب

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إد رويس، إنه من الممكن أن تكون هناك ضربات أمريكية جديدة على سوريا في حال استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى.

وتابع “رويس”، في حديثه أمام جلسة استماع، ، أمس الأربعاء: “آمل أن يكون الرئيس السوري بشار قد فهم هذه الرسالة، إذا لا، فقد تكون هناك ضرابات جديدة”.

أشار رويس إلى أن الضربة الأمريكية الأخيرة كانت “مشروعة ومبررة”، لأنها وفق قوله كانت ردا على “الهجوم البربري” من قبل سلطات البلاد باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر السبت 14 أبريل، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

