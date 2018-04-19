فصائل من الجيش السوري الحر تعلن انضمامها لمجلس الرقة العسكري لطرد الوحدات الكردية

أعلنت، الأربعاء، عدة فصائل من الجيش السوري الحر الموجودة في ريف حلب انضمامها إلى مجلس الرقة العسكري، لقتال الوحدات الكردية التي تسيطر على أغلب مناطق محافظة الرقة.

تضم الفصائل التي انضمت إلى مجلس الرقة العسكري "جبهة الأصالة والتنمية" وتجمع أحرار الطبقة، وألوية صقور الشام، ولواء العزة لله، ولواء أسود الإسلام، وكتيبة البراء العاملة في ريف حلب الشرقي والشمالي.

ودعت سبع كتائب في بيان لها الأربعاء "جميع الفصائل الثورية التابعة للجيش السوري الحر إلى الانضمام إلى مجلس الرقة العسكري الذي أعلن تشكيله يوم السبت الماضي في مدينة أورفا جنوب تركيا".

وأكد البيان أن "هدف المجلس العسكري هو قتال الوحدات الكردية الانفصالية التي تسيطر على مدينة الرقة والطبقة ومدينة تل أبيض وريف الرقة الشرقي وطردها من المحافظة ".

وقال قائد المجلس العقيد طالب الرحمون في تسجيل مصوَّر إن "قرار تشكيل المجلس جاء بهدف تحريرها (الرقة) من المغتصبين والأحزاب الانفصالية التي لا تنتمي لجبهات الثورة السورية وإنما كانت أداة غدر وخيانة وأصحاب مشروع انفصال.

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