هيئة محلفين أمريكية تدين 3 رجال خططوا لتفجير مجمع سكني لمهاجرين صوماليين

أدانت هيئة محلفين اتحادية في ولاية كانساس الواقعة بالغرب الأوسط الأمريكي، اليوم الأربعاء، ثلاثة رجال لقيامهم بالتخطيط لتفجير مجمع سكني يقطن به مهاجرون صوماليون ومسجد يؤدون فيه شعائرهم الدينية .

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في نشرة صحفية أن الرجال الثلاثة وهم باتريك شتاين 49 عامًا، وجافين رايت ، وكرتيس ألين 50 عامًا، قد أدينوا في تهمة واحدة بالتآمر لاستخدام سلاح للدمار الشامل وبتهمة التآمر فيما يتعلق بحقوق السكنى للضحايا المستهدفين .

كما أدين رايت بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي .

وتم توجيه الاتهام إلى الرجال في أكتوبر 2016 بناء على أدلة تشير إلى أنهم خططوا لهجوم في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية في بلدة جاردن سيتي ، وهي بلدة تقع في جنوب غربى ولاية كانساس.

وأضافت الوزارة: "أثبتت الأدلة أثناء المحاكمة أن المتهمين عقدوا العديد من الاجتماعات للتخطيط للهجوم واتخذوا خطوات مهمة، بما في ذلك صنع واختبار المتفجرات توطئة لتنفيذ خطتهم".

يواجه المتهمون حكمًا يصل إلى السجن مدى الحياة عندما تعقد جلسة النطق بالحكم في يونيو المقبل .

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