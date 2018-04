روسيا تبحث عرض لبناء قاعدة عسكرية في السودان

المتوسط:

قال سفير السودان لدى روسيا، نادر يوسف الطيب بابكر، إن الحكومة السودانية لديها خطة لتحديث الجيش السوداني، مشددا على أن روسيا ستلعب دورا كبيرا في هذا المجال.

وأوضح “بابكر”، في حوار مع وكالة “سبوتنيك”، أمس الأربعاء، على هامش الطاولة المستديرة المخصصة للسودان، التي نظمتها السفارة في موسكو بالتعاون مع معهد الاستشراق الروسي، أنه يوجد احتمال تأسيس القاعدة الروسية العسكرية في البحر الأحمر.

قال الطيب: “لا توجد تفاصيل حول هذا الموضوع تحديدا، ونحن نتحدث عن تعاون عسكري كبير بين السودان وروسيا، هو قائم لفترة طويلة جدا، وهناك اتجاه لتحديث القوات المسلحة السودانية، وخطة لتحديثها تسليحا وتدريبا وهذه الخطة ستلعب دورا كبيرا جدا في التعاون مع روسيا في تطوير الأسلحة وتطوير التقنيات والتدريب”.

وشدد يوسف الطيب على أن روسيا هي صديق وعلاقات الخرطوم معها جيدة، ولذلك نحن لا نتحدث عن تفاصيل، نحن نتحدث عن مجمل التعاون الإيجابي، ونؤكد أننا نسير في اتجاه سليم.

