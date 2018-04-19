بهدف قاتل.. رونالدو ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام بلباو

كتب- محمود السيد

تعادل فريق ريال مدريد ضيفه بهدف اتلتيك بلباو ضمن مباريات الجولة الـ 33 من منافسات الدوري الإسباني التي أقيمت في ملعب "سانتياجو برنابيو".

بدأ فريق ريال مدريد اللقاء بالسيطرة على الكرة بالرغم من الضغط العالٍ والمبكر من أتلتيك بلباو على لاعبي الفريق الملكي من أجل منعهم من خلق فرص وبناء الهجمات من الخط الخلفي.

وكاد مايكل سان خوسيه أن يسجل الهدف الأول لاتلتيك بلباو في الدقيقة 7 لكن الكوستاريكي كيلور نافاس تألق في التصدي لانفراد لاعب بلباو.

وحرمت العارضة البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الأول لريال مدريد بعدما تصدت لرأسية صاحب الـ 33 عاما بعد عرضية رائعة من داني كارفخال في الدقيقة 9.

وسدد ماركو أسينسيو تسديدة سهلة في الدقيقة 12 بعدما حول عرضية أرضية جيدة من لوكاس فاسكيز لكنه مجهود ضاع بعد تسديدة ماركو في أيدٍ كيبا، حارس بلباو.

وافتتح إيناكي ويليامز التهديف لفريق بلباو في الدقيقة 14 بعدما استغل تمريرة رائعة من إينجو كوردوبا الذي لم يتهاون في تسجيلها من فوق الحارس كيلور نافاس.

وحاول البرتغالي كريستيانو رونالدو معادلة النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 15 بعدما حول عرضية أسينسيو الأرضية بتسديدة بيسارها لكن كيبا تألق في التصدي لها .

وتراجع فريق أتلتيك بلباو إلى الخلف بعد تسجيل الهدف الأول بينما ريال مدريد ضغط بقوة باستحواذ وصل لـ65% على الكرة من أجل معادلة النتيجة بعد مرور 25 دقيقة من اللقاء والوضع الذي لم يتغير بعد الوصول لنصف ساعة من انطلاقة المباراة.

وتصدى كيبا، حارس بلباو لرأسية قوية من الفرنسي رافاييل فاران الذي حول ركلة توني كروس الثابتة في الدقيقة 31.

وتعامل رونالدو بصورة سيئة عندما لم يستغل العمل الرائع من لوكاس فاسكيز في الجبهة اليمنى والذي رواغ دفاع بلباو لكن البرتغالي وقف على الكرة دون التسديد مباشرة لتصل بسهولة لحارس كيبا في الدقيقة 34.

وقام ماركو أسينسيو بمجهود رائع في الجبهة اليمنى بعدما رواغ دفاعات بلباو عندما وصل لمنطقة الجزاء سدد بصورة رائعة لكن كيبا تصدى لها بصورة رائعة أيضا بالدقيقة 42.

وتفوق أتلتيك بلباو بهدف في الشوط الأول نتيجة استغلاله لهجمة مرتدة منظمة سجل منها ويليامز بالرغم من الاستحواذ الكبير من ريال مدريد الذي وصل لـ70% لكن كيبا، حارس الفريق الباسكي تصدى لكل الفرص التي سنحت لأصحاب الضيافة.

واستمرت سيطرة ريال مدريد في الشوط الثاني من أجل تسجيل هدف التعادل لكنه فشل في الوصول لمرمى كيبا حتى وصول الدقيقة 55 من اللقاء.

وطالب كريستيانو رونالدو بركلة جزاء لمصلحته في الدقيقة 60 بعد صدامه مع مدافع بلباو لكن الحكم خوان مارتينيز رفض ذلك.

وحرمت العارضة بلباو من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من راؤول جارسيا الذي استغل ارتباك دفاع الفريق الملكي في الدقيقة 63.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان بتغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 69 بخروج كريم بنزيما وماركو أسينسيو ودخول جاريث بيل وإيسكو بدلا منهم.

وتعامل فاسكيز بصورة سيئة في عرضية مارسيلو في الدقيقة 74 بعدما سدد برعونة في أيدٍ كيبا، حارس بلباو.

خلال 75 دقيقة من اللقاء سيطرة كاملة من ريال مدريد على الكرة لكن الفريق الملكي يجد صعوبة في هز شباك الحارس كيبا بالرغم من الفرص التي خلقها لاعبيه.

ونجح كريستيانو رونالدو في معادلة النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 87 بعدما حول تسديدة لوكا مودريتش القوية بالكعب في شباك كيبا الذي شاهد الكرة تسكن مرماه لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ68 نقطة في المركز الثالث بينما بلباو في المركز الـ13 برصيد 40 نقطة.

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