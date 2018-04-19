باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي كأس فرنسا بثلاثية في كاين

كتب- محمود السيد

تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا بعد سحق مضيفه كاين بثلاثية مقابل هدف التي أقيمت اليوم في مباراة استحوذ عليها الفريق الباريسي.

وافتتح كيليان مبابي التهديف لباريس سان جيرمان في الدقيقة 25 من زمن اللقاء قبل أن يعادل إسماعيل ديوماندي النتيجة لكاين في الدقيقة 43.

وعاد مبابي ليسجل مرة أخرى في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 81، وخطف كريستوفر نكونكو الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد طرد ديوماندي.

وسيواجه باريس سان جيرمان حامل لقب البطولة لمواجهة ليزيريبي في 8 مايو المقبل من أجل تحقيق ثلاثية الدوري وكأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وكان باريس سان جيرمان قد حصد لقب الدوري الفرنسي في الأسبوع الجاري، بعدما سحق حامل اللقب موناكو 7-1 في حديقة الأمراء.



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