الرجاء المغربي يتأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية

تأهل فريق الرجاء المغربي لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على زاناكو الزامبي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات جولة الإياب بدور الـ32 مكرر من البطولة.

أحرز أهداف المباراة محسن ياجور في الدقيقة 15، ومحمد بن حليب في الدقيقة 19، وبدر بانون في الدقيقة 77، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق المغربي بثنائية نظيفة.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها نجح فريق نهضة بركان المغربي في التأهل لدور المجموعات بالبطولة بعد فوزه على جينيراسيون السنغالي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال قد انتهى بفوز الفريق السنغالي بنتيجة 3-1 لتصبح نتيجة المباراتين 3-3، ويستفيد الفريق المغربي من تسجيله هدفا خارج ملعبه في لقاء الذهاب.

وأطاح فريق يو دي سونجو الموزمبيقي، مساء اليوم الأربعاء، بالهلال الاُبَيِّض السوداني، من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وتأهل إلى مرحلة المجموعات، رغم خسارته في معقل الأول بغرب السودان الأوسط بنتيجة (1-2).

وتأهل فريق سونجو بمجموع المباراتين (4-3)، مستفيدًا من الفوز في معقله بمدينة بيرا (3-1).

وتأهل الهلال السوداني إلى دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، رغم خسارته (1-3) أمام مضيفه أكوا يونايتد النيجيري اليوم الأربعاء، على ملعب الأخير في إياب دور الـ32 مكرر، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدفين دون رد

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