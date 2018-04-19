محمد صلاح: أريد تحطيم رقم أسطورة ليفربول

كتب- محمود السيد

قال الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه يوجد فرصة كبيرة لتحطيم الرقم القياسي في الريدز بتسجيل 47 هدفا في موسم واحد المسجل باسم ريان راش 1983 – 1984 والذي سيكون إنجازا كبيرا له بنادي مثل ليفربول.

وخلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أضاف محمد صلاح بخصوص فرصة صناعة التاريخ مع النادي: "هناك فرصة لتحطيم الرقم، وأكون الرقم واحد بنادي مثل ليفربول وهو أمر كبير للغاية، وأنا سأكون سعيدا للغاية إذا حدث، وأنا حاليا سعيد بتسجيلي 40 هدفا، وأرغب في المحافظة على تسجيلي، وأريد أن أكون أول لاعب يحطم رقم راش".

وتابع الدولي المصري: "دائما يكون أمرا جيدا أن ترى اسمك بجوار أساطير فريق مثل ليفربول، وهو شعور مختلف، وأنا سعيد بذلك، لكن أنا دائما أنظر لنفسي، وأريد الكثير، وأنا حاليا سجلت 40 هدفا، وأقول لنفسي لماذا لا أكون الرقم واحد في تاريخ ليفربول".

وأكمل صاحب الـ26 عاما: "أنا أحاول كسر الرقم القياسي لكن نحن نلعب كفريق من 11 لاعبا، وأنا أفكر في مصلحة ليفربول، وليس في الألقاب الفردية، وأنا متأكد لو أتيحت الفرصة لمساعدة لاعب آخر لتسجيل سوف أفعل ذلك دون شك".

بخصوص هدف ليفربول، رد محمد صلاح: "يجب أن أواصل لأن هناك عدة مباريات متبقية للفريق، ويجب علينا إنهاء الموسم في المركز الثاني ومواصلة القتال من أجل الوصول لذلك".

وتابع أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس: "بالنسبة من الأفضل إنهاء الموسم في المركز الثاني، وأنا أعلم أنه أصحاب المراكز الأربعة في البريمير ليج يلعبون في تشامبيونز ليج الموسم المقبل لكن من الأفضل الوجود في المركز الثاني على الثالث أو الرابع".

أوضح الفرعون المصري: "لو نظرت للتاريخ يجب علينا إنهاء الموسم في المركز الأول وتحقيق لقب البريميرليج لكن من الأفضل دائما أن تكون في مركز متقدم لأنه إذا لم تتوج باللقب يكون الأفضل إنهاء الموسم في الوصافة".

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