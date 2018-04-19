العاهل السعودي يستقبل رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، الأربعاء رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال الفرنسي جان-لوي توران الموجود في المملكة منذ الجمعة في "زيارة تاريخية"، بحسب الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الملك سلمان استقبل الكاردينال الفرنسي والوفد المرافق له "وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم".

وأتى لقاء بين العاهل السعودي والكاردينال الفرنسي غداة زيارة قام بها الأخير إلى "المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف" (اعتدال) حيث بحث مع الأمين العام للمركز ناصر البقمي "سبل التعاون المستقبلية في ما يتعلق بالدراسات والأبحاث والأديان"، بحسب ما أفادت واس الأربعاء.

وإذ وصفت الوكالة السعودية زيارة الكاردينال الفرنسي إلى المملكة بأنها "زيارة تاريخية، والأولى من نوعها"، أوضحت أن الوفد الفاتيكاني ومسئولي مركز اعتدال ناقشوا سبل "مكافحة الفكر المتطرف وبرمجياته وأساليبه عبر المرتكزات الإعلامية والفكرية والتقنية للتأثير على المجنّدين المحتملين للجماعات المتطرفة ولتعزيز التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة".

ونقلت الوكالة السعودية عن الكاردينال توران قوله أمام مسئولي مركز اعتدال "من المهم أن نرى أن لديكم رؤية ورسالة، وأنتم حكماء جداً بتحليل مسببات التطرف". وأضاف " من الواضح أننا جميعاً تجمعنا الإنسانية.. وأعتقد أنه عملياً لدينا عدوان هما التطرف والجهل، وأنا لا أعتقد بصدام الحضارات، ولكني أؤمن بصدام الجهالات".

والاربعاء التقى الكاردينال توران أيضا وزير الخارجية عادل الجبير وقد أكد الجانبان "على أهمية الحوار بين الأديان والثقافات لتعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم، ودور المملكة الرائد في هذا المجال".

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