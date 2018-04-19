مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي بوسط سيناء في مصر

القاهرة 19 أبريل 2018 (وال) – قالت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها، إن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من القضاء على أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، خلال مداهمة عدد من المناطق الجبلية.

وقال البيان، الذي نشره المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عقيد أركان حرب تامر الرفاعي أمس الأربعاء إن عملية اصطياد أمير الجماعة جاءت استمرارا لجهود القوات المسلحة في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء.

وأضاف: “قامت قوات الجيش الثالث الميداني، بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، وأسفرت عملية المداهمة عن القضاء على ناصر أبو زقول، أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في بيانه، أن الإرهابي القتيل، عثرت القوات بحوزته على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر، بالإضافة إلى 6 خزائن خاصة بالبندقية الآلية، وجهاز اتصال لاسلكي، مؤكداً أن أبطال الجيش الثالث الميداني ما زالوا يواصلون جهودهم للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء .(وال – القاهرة) ع ع

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